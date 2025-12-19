Goretti chiede pieni poteri e presenta un piano di ristrutturazione del club, ma la Fiorentina tentenna

In casa Fiorentina la situazione è a dir poco drammatica. Le difficoltà non solo solamente tecniche ovviamente; la dirigenza societaria è sembrata totalemente inadatta alla direzione di un club. Da giorni si parla del possibile ingresso di una figura che si sobbarchi tutta la gestione sportiva del club sulle spalle, ma non è detto che il nuovo “acquisto dirigenziale” sarà davvero portato a termine.

La trattativa con Giuntoli

In settimana sono circolate con insistenza le voci di un possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Fiorentina, un professionista capace di governare la barca in tempesta e con l'obiettivo piano di ribaltare fin da subito gran parte della squadra. La trattativa con l'ex ds di Napoli e Juventus però non sembra mai essere entrata nel vivo, in dirigenza infatti c'è chi è convinto di poter andare avanti così, senza alcun ulteriore ingresso….

Ristrutturazione del club

L'attuale Ds della Fiorentina, Roberto Goretti, è convinto di poter riuscire da solo a salvare la Fiorentina e ha chiesto che gli venga affidata una ristrutturazione profonda del club e dell’area tecnica con un piano che dovrebbe muoversi su un arco triennale. Un progetto che aveva già presentato in aprile quando però, essendoci Daniele Pradè, fu messo di fatto da parte. Il nodo da sciogliere insomma è questo: dare piena e definitiva fiducia a Goretti o investire su un nome nuovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.