FOTO - Juan Manuel Vargas si gode Firenze dopo il Pepito Day: "Dieci anni dopo, la storia si ripete, Forza Viola"

“Dieci anni dopo, la storia si ripete #ForzaViola”: così Juan Manuel Vargas omaggia Firenze, città che lo ha ospitato dal 2008 al 2015 (con una parentesi in prestito al Genoa), postando un carosello di foto il giorno dopo il Pepito Day, al quale ha partecipato come calciatore. Nelle foto si vede la sua visita al Piazzale Michelangelo, nonché la sua visita insieme a un altro ex viola, Martin Jorgensen, al Viola Park.