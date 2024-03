"Vedrei bene il portiere Bento alla Fiorentina. Gudmundsson è molto forte e fa gola a tante grandi squadre"

L’ex portiere di Genoa e Juventus, fra le altre, Rubinho, è intervenuto a SPORTITALIA per parlare di alcuni temi caldi legati ai due club ma non solo, menzionando indirettamente anche la Fiorentina. Il brasiliano ha espresso tutta la sua stima per quanto sta facendo vedere Gudmundsson in maglia genoana, per poi lanciare un consiglio al giovane connazionale Bento, dell’Athletico Paranaense.

‘Gudmundsson può far gola alle grandi squadre’

“Mi piace molto questo Genoa. Gudmundsson è oggi per me l’uomo più decisivo della squadra ed anche l’uomo immagine di questo Genoa. L'interesse delle big? Lui è molto forte e per quello che sta facendo vedere di valere può fare gola a tutte le grandi squadre, perché in futuro può fare bene ovunque”.

Che ne pensi di Bento, giovane portiere che vuole l’Inter?

Rubinho vedrebbe bene in viola l'estremo difensore brasiliano: “Bento è un portiere molto bravo e di grandi prospettive. Lo vedrei bene più alla Fiorentina che all’Inter”.