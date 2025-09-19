La Gazzetta dello Sport: Chi ci prova ad aiutare Kean a sbloccarsi?

Una pagina sulla Fiorentina, è quella che troviamo su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 24

Titolone è: “Cercasi spalla per il gol”. E ancora: “Missione Fiorentina Kean è da sbloccare Ci prova Fazzini?”. Nel sommario: “Nelle prime tre giornate Pioli ha affiancato al centravanti Gudmundsson, Piccoli e Dzeko. Adesso pensa all'ex Empoli”.

Kean, la scintilla

L'articolo inizia così: “Smaltita la febbre in appena 24 ore, ora c'è da liberarsi dal numero zero delle reti segnate. La fame di gol di Moise Kean può diventare la vera scintilla in grado di far decollare la stagione della Fiorentina”.