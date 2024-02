Il momento più delicato di Italiano nella sua esperienza alla Fiorentina, ma la fiducia di Commisso può servire per ritrovare la vittoria

Le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano proferite ai canali ufficiali della Fiorentina sono sembrate quelle di uno psicologo secondo l'edizione odierna de La Nazione. Il tecnico viola sta infatti affrontando il momento più delicato della sua esperienza alla Fiorentina con la faccia al vento, senza sconti e senza scendere a compromessi. Come ha sempre fatto del resto.

Le parole di Italiano

L'allenatore ha incassato la fiducia 'pubblica' del presidente Commisso precisando che il dispiacere più grande è quello di non fare risultati perché lui e la squadra sanno quanto il patron ci tenga. "Noi lo vorremmo con il sorriso. E’ sempre con noi, non ci abbandonerà mai” ha dichiarato. L'intenzione del tecnico è quindi anche quella di dare il massimo anche per lui. Contro il Frosinone servirà quindi tuto un altro tipo di atteggiamento rispetto a quello visto nell'ultima gara giocata a Lecce, in cui ha concesso di tutto agli avversari. Oggi ai viola la vittoria serve tantissimo, come lo servirà anche nelle prossime partite di questa settimana. Ricordiamo infatti che dopo la gara di oggi la Fiorentina giocherà mercoledì a Bologna e poi domenica a Empoli.