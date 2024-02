Non c'è soltanto Bonaventura nei dubbi di formazione di Vincenzo Italiano per la gara contro il Frosinone. Come riferito dal Corriere Fiorentino le valutazioni sono ancora in corso anche per l'esterno di punta della rosa, ovvero Nicolas Gonzalez.

L'interrogativo di Italiano

L'argentino ancora non sta benissimo, anzi. Deve trovare l'adeguata condizione fisica, e per questo motivo è possibile nuovamente la sua esclusione dai titolari con Sottil che prenderebbe il suo posto. Ma tutto come detto dipenderà dalle scelte dell'ultimo minuto. Italiano infatti potrebbe chiedergli un piccolo sforzo perché il momento è delicato e l'argentino serve come il pane a questa Fiorentina. Ormai è ben nota la grande precauzione di Italiano verso chi viene da un lungo infortunio, ma adesso la questione si fa sempre più calda e la Fiorentina ha bisogno di punti importanti.