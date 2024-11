Una vittoria nel segno di Ikone. FOTO FN: Il messaggio presente sulla maglia di Kouame

Una vittoria quella della Fiorentina contro il Verona nel segno di Jonathan Ikone. L'attaccante francese non era nemmeno convocato contro i gialloblu, ma era ben presente all'interno del gruppo che gli è rimasto vicino, vicinissimo dopo l'uscita della notizia della morte del padre.

"Che Dio ti dia la forza fratello mio" questa la scritta presente sulla maglia termica di Christian Kouame, mostrata a tutti al termine della gara.

Kouame e il messaggio per Ikone scritto sulla maglia. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Anche l'allenatore Raffaele Palladino, a nome della squadra ha voluto dedicare a lui questa vittoria. Per non parlare del bomber Moise Kean. Ora Ikone avrà qualche giorno di tempo per stare vicino ai propri cari e ritornerà a metà settimana a Firenze.