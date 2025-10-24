Hedl: "Fiorentina fortunata, non è un grande momento per me. Che pasticcio"

Non è stata una grande serata per il portiere del Rapid Vienna, Niklas Hedl, quella vissuta contro la Fiorentina.

“Fortunati sul primo gol”

La sfida con i viola per lui è iniziata con un paio di errori clamorosi, uno dei quali ha portato alla rete di Ndour. "La Fiorentina è stata fortunata in quell'azione - ha detto Hedl - Non è un momento facile per me, ma non sono il tipo che si arrende".

“Un vero pasticcio per noi”

Poi ha anche aggiunto: "E' a questo che serve una squadra. Dobbiamo unirci un po' di più e in qualche modo dobbiamo uscire insieme da questo pasticcio". Quella di ieri sera è stata la quinta sconfitta consecutiva per i biancoverdi tra campionato e Conference League.