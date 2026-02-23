Il Salotto del Calcio in onda stasera: commenti a caldo dopo il derby col Pisa

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente della sfida tra Fiorentina e Pisa, importante sia in ottica salvezza, sia per una questione storica e di rivalità.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Luca Pippan, del locale Melafumo di Livorno, e l'ex calciatore di Torino, Parma e Livorno Riki Di Bin. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.