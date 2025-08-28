FOTO - Kospo diventa il nuovo beniamino dei tifosi bosniaci. Bellissimo riconoscimento per il difensore della Fiorentina

In Bosnia sono tutti entusiasti della scelta di Eman Kospo. Il nuovo difensore classe 2007 della Fiorentina, arrivato quest'estate dal Barcellona, ha recentemente deciso per quale nazionale giocare.

Kospo nuovo beniamino dei tifosi bosniaci

E la sua scelta, dopo aver indossato la casacca della Svizzera nelle giovanili, è ricaduta proprio sulla Bosnia, che lo ha già convocato per i prossimi impegni. Così, nel paese balcanico, è spuntato un cartellone che lo ringrazia pubblicamente.

La FOTO

Il manifesto che ringrazia Kospo

Il cartellone recita così: “Il giocatore della Fiorentina Eman Kospo è il benvenuto a casa, figlio della patria”. È stato lo stesso ragazzo a ripubblicare sui social questo bellissimo riconoscimento.