La Nazione: Paratici, serve altro tempo
La Nazione in edicola oggi, oltre che sull'imminente sfida fra Fiorentina e Milan, si concentra anche sul mercato, che vede la viola molto attiva sia in entrata che in uscita.
Prima pagina
In copertina Il QS de La Nazione scrive nel titolo principale: “Albert e Moise, i diavoli viola”. Nel sottotitolo il quotidiano continua “Corsa salvezza, sfida da brividi con il Milan. E Vanoli cambia”.
Pagine 2-3
“Intensità e concentrazione, vietato commettere errori. Vanoli prepara le sorprese” scrive La Nazione in vista della sfida contro il Milan nelle pagine interne. Nella apgine seguente spazio invece al mercato: “Maxi operazione con la Roma, Pablo Marì in Arabia”. Anche di spalla l'argomento principale sono le trattative della viola: “Dominguez piace molto e De Vrij vuole giocare”. Infine un trafiletto è dedicato anche sul ritardo dell'arrivo del nuovo dirigente: “Paratici, serve altro tempo”.