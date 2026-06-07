Croci c'è: il gioiello viola guiderà l'attacco della Nazionale a caccia del titolo Europeo

Tutto pronto per la finale dell'Europeo Under 17 tra Italia e Belgio, in campo alle 19 a Tallinn. E anche la Fiorentina avrà un bel motivo per seguirla.

A un passo dalla storia

Sono state diramate le formazioni ufficiali: tanto di questa partita passerà anche dall'apporto offensivo del talento di Federico Croci, classe 2010, autentica macchina da gol delle giovanili viola nonché unico rappresentante della squadra in questo Europeo di categoria. Suo il rigore che ha aperto le marcature in semifinale contro la Spagna, vinta poi ai rigori. Stasera, un'altra grande occasione: c'è lui al centro dell'attacco dell'Italia di mister Franceschini per la finale contro il Belgio.

La formazione ufficiale

ITALIA: Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Croci, Perillo. All.: Franceschini