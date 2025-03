Nagelsmann fa fuori Gosens

L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, non prenderà parte alla doppia sfida valida per i quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania.

Il calciatore viola, un po' a sorpresa a dire il vero, non è stato convocato dal CT della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, che pure lo aveva reinserito in gruppo in questo periodo.

Gosens dovrà accontentarsi di vedere giocare la Germania in TV e nel periodo della sosta del campionato, potrà restare a disposizione di Raffaele Palladino per gli allenamenti al Viola Park.