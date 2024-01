Roggi: "Per Bonaventura la Juventus sarebbe una grande opportunità a fine carriera. La Fiorentina cerca un attaccante, Kean..."

Il procuratore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell'ipotesi Bonaventura alla Juventus: “Se vogliamo romanzarla, in realtà penso che Bonaventura possa ancora dare tanto. Alla Juventus giocherebbe per vincere il campionato, è una grande opportunità nel finale di carriera”.

“La Viola cerca un attaccante”

Sul mercato: “La Fiorentina sta cercando un attaccante. E sempre in prospettiva Juventus, Kean potrebbe essere un'opzione. Subentrano poi anche altri fattori per chiudere un'operazione, stiamo a vedere”.