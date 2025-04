Piano De Gea: la Fiorentina studia per blindare il suo portierone e dal Viola Park filtra ottimismo. Il punto della situazione

Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sulla situazione che riguarda David De Gea, portiere viola con il contratto in scadenza a giugno. La Fiorentina sta studiando un piano per trattenerlo ancora a Firenze, con una proposta di contratto pluiriennale. L'intenzione dei viola, come noto, non è quella di attivare l'opzione di prolungamento unilaterale a disposizione del club gigliato, ma di trovare un accordo comune.

Per farlo, la Fiorentina sta pensando a un ingaggio importante per il suo portiere e dal Viola Park filtra ottimismo sulla possibilità di convincerlo a proseguire in viola la sua avventura. De Gea, dal canto suo, a Firenze sta benissimo, ma sa anche che in estate arriveranno tante offerte. L'intenzione è quella di ascoltare tutti, ma con un orecchio di riguardo per la società viola, ovviamente. Intanto la sfida contro l'Empoli, che sarà fondamentale, con l'ex United ovviamente a difendere i pali viola.