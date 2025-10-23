Zazzaroni: "La Juventus non è guarita, Conte non è contento dei nuovi arrivati. La Fiorentina soffre in fase difensiva, ma..."

Questo pomeriggio il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di commentare il momento di alcune squadre del nostro campionato. Tra le situazioni analizzate c'è anche quello della Fiorentina di Stefano Pioli.

"Tutti si aspettavano questa partita, di rimessa. Ha avuto tante opportunità però e se avesse portato a casa il pari non avrebbe rubato nulla. Faccio il confronto con la partita di sette anni prima, dove vinse 3-1. C'è l'arretramento del nostro calcio in tutto questo. Se è guarito Tudor? No, perché la squadra non riesce a metterla come vorrebbe. Per me il 3-4-2-1 non lo può fare”.

“Il Napoli non va perchè Conte non è contento dei nuovi”

Un pensiero anche sul Napoli di Antonio Conte dopo la debacle di coppa: “Conte non vede l'adattamento da parte di qualcuno, vedi Neres, Lang. Il problema è l'inserimento lento di De Bruyne, e questo Io costringe a un altro schema. Pensava a un adattamento più veloce di Lucca. Lui dà delle indicazioni sul mercato e poi agiscono in società. De Bruyne era stato preso prima, ma puoi dire di no a lui? Ma per il resto non voglio discutere di questo. Sembra che sia stato tutto distrutto, invece certi ko capitano e bisogna riprendersi: Se batti l'Inter per esempio già dimentichi tutto”.

“Nessuno parla dell'Inter: perchè dovrebbe essere piu debole rispetto alla scorsa stagione?”

Qualcosa anche sull’Inter: “Ha inseguito per tutta l'estate Lookman, venivi dal ko di Champions e hai messo a segno pochi colpi, ma alla fine è migliorata lentamente questa squadra. Hai due ottimi attaccanti dopo Lautaro e Thuram, Akanji è cresciuto, la squadra è più forte alla fine. Mi spieghi perché dovrebbe essere più debole? Chivu ha poca esperienza? Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, è arrivato a Parma su intuizione di Cherubini, ha personalità, ottimo a comunicare anche. Prima tutti contro, ora tutti con lui”.

“Affinché il Milan vinca lo Scudetto dovrebbero fallire in tante”

Ha commentato anche le chance di Scudetto del Milan di Max Allegri: “Per me ancora no. Sta over-performando ora. Lui è bravissimo, parla di obiettivo Champions. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere. Ci sono poi altre che lottano per quei posti, per me sarà lotta fino alla fine. Può allungare questo weekend ma non credo che possa vincere il titolo”.

“La Fiorentina ha problemi in fase difensiva, ma non riesco a capire i motivi di questo inizio di stagione difficile”

Ha poi concluso parlando della Fiorentina di Pioli: “Personalmente non mi sarei mai aspettato un inizio di stagione del genere, soprattutto dopo un mercato estivo che in molti avevamo reputato all’altezza. Noto qualche differenza in fase difensiva: il reparto arretrato mi sembra meno protetto rispetto alla scorsa stagione. Nel mezzo al campo finora ha proposto solo giocatori di palleggio, nessuno cura la fase d’interdizione e per questo secondo me i viola soffrono molto in fase difensiva. I risultati e le prestazioni sono peró quello che sono, e sinceramente non riesco a capire quali siano le cause di questo momento difficile”.