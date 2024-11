Tra i tanti calciatori che stanno offrendo prestazioni eccellenti in casa Fiorentina, senza dubbio c'è anche Edoardo Bove. L'ex Roma si è dimostrato una risorsa fondamentale per Raffaele Palladino, che lo ha utilizzato in più zone del centrocampo affidandogli anche compiti diversi.

Il “sacrificio” dopo l'infortunio di Cataldi

In particolare, dopo l'infortunio di Cataldi, Bove ha agito da mediano al fianco di Adli in un 4-2-3-1. Posizione che inevitabilmente l'ha allontanato dalla porta, rendendolo tanto efficace nel recupero dei palloni quanto meno partecipe alla manovra offensiva. La bellezza di Bove è che sa fare tutto, e infatti il suo contributo è stato fondamentale anche in fase difensiva nelle ultime partite.

Una risorsa fondamentale in fase offensiva

La sua corsa e i suoi tempi di inserimento sono però una risorsa utilissima ed ecco perché con il ritorno di Cataldi, magari già a partire da domenica, sarà interessante rivedere Bove da mezzala nel 4-3-2-1 (con Beltran e Colpani dietro Kean, aspettando Gudmundsson) con il quale la Fiorentina ad esempio ha travolto la Roma. Non a caso, proprio in quella partita, il numero 4 viola fu assoluto protagonista.