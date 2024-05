Un arbitro che torna a dirigere la Fiorentina dopo oltre un anno. Quella volta che è riuscito a mandare in escandescenza Bonaventura

La partita tra Cagliari e Fiorentina in programma domani sera con inizio alle ore 20.45, sarà diretta da Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Un anno di assenza

Il direttore di gara nato a Tricase torna ad arbitrare i viola in campionato dopo un'assenza di un anno. L'ultima volta per lui è stata nel giorno del pareggio interno contro l'Empoli per 1-1 (19 febbraio 2023). C'è un'unica sconfitta con lui ed è stata quella contro il Sassuolo (2-1 al Mapei Stadium) del 26 febbraio 2022. In quell'occasione fece letteralmente impazzire Giacomo Bonaventura per aver fischiato un fallo di mano inesistente con tanto di ammonizione immediata. Il centrocampista dette in escandescenza con conseguente espulsione.

Lo score con la Fiorentina

Lo score complessivo per i gigliati con lui è: tre successi, un pareggio e una sconfitta.