Shpendi come vice Kean? Tra concorrenza estera e muro del Cesena, l'affare rimane difficile per la Fiorentina

Rimane difficile l'affare tra Fiorentina e Cesena per Christian Shpendi, attaccante bianconero seguito da diverse settimane in casa viola. La società gigliata cerca un vice Kean, ma a gennaio la priorità sembra essere un giocatore offensivo duttile che possa giocare anche largo.

In ogni caso, come scrive tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sta valutando se fare un'offerta per lui nonostante il muro del Cesena, che lo vorrebbe tenere almeno fino a fine stagione. Su di lui c'è anche il nuovo interesse della Dinamo Zagabria.