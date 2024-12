Kayode: "Quando Bove mi ha detto che avevo vinto il Golden Boy pensavo che scherzasse. Questo premio è merito anche di Joe Barone"

Michael Kayode, difensore della Fiorentina, è stato premiato questa sera come miglior giocatore italiano Under 21 al Golden Boy di Tuttosport: “Per me è un'emozione incredibile, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questi anni. Ringrazio in particolar modo il presidente e Joe Barone: è anche merito suo se oggi ho vinto questo premio”.

Il buffo retroscena svelato da Kayo

“Ero sotto la doccia, in spogliatoio. Sento urlare un mio compagno di squadra, Bove, Edoardo, che dice: ‘Kayo ha vinto il Golden Boy!’. Edo è romano, scherza molto e anche gli altri ragazzi lo stavano dicendo… ma io pensavo che si fossero messi tutti d'accordo per prendermi in giro (ride, ndr). Colgo questa occasione speciale per mandare un abbraccio a Edo da Torino".

Sulla gavetta

“Per i giovani calciatori come me non è facile esordire in Italia, ma penso valga lo stesso anche in altri paesi. Io non ho avuto un percorso facilissimo prima di arrivare qui però con mentalità e dedizione tutto è possibile”.