Gosens e non solo: ecco gli altri assenti alla rifinitura della Fiorentina in vista dell'impegno in Conference League

La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti per l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani, in Conference League contro la Dinamo Kyev. Come di consueto la seduta è aperta per i primi quindici minuti ai media, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono due i calciatori non a disposizione di Vanoli.

Tre assenze pesanti

In primi Gosens, la cui ricaduta è stata preannunciata in conferenza, ma mancano anche Fagioli e Fazzini oltre ovviamente a Sabiri. Tra i giovani aggregati s'intravede Braschi, vedremo se rientrerà tra i convocati di domani.