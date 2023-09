Italiano: "Per Bonaventura una piccola contusione ma a Udine ci sarà. Beltran e Nzola si sbloccheranno ma prima viene la squadra"

Parentesi anche a Sky Sport per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

"Intanto una grandissima soddisfazione per aver superato il preliminare contro una squadra forte come il Rapid Vienna. Volevamo il girone, ora ci aspetta questo mini torneo dove bisognerà fare punti e giocare tutte le partite per ottenere qualcosa di importante in termini di classifica. Iniziamo da questa trasferta complicata, da affrontare con lo spirito giusto. Bonaventura fuori? In partite così ravvicinate basta anche una piccola contusione che si può anche essere indisponibili. Ha preso una botta sul costato, dato che domenica siamo ancora in campo, lui non si sentiva al 100% per cui è rimasto ad allenarsi e tornerà a disposizione a Udine.

Cosa manca a Nzola e Beltran? Gli attaccanti vivono per il gol, è normale che vivano per quello. C’è da dire però che c’è da pensare alla squadra, che sta mandando tanti uomini in gol. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare con grande frequenza. Anche noi dobbiamo metterli in condizione di segnare e sbloccarsi però lo sanno, prima cosa è la squadra e sono convinto che con tutti questi impegni, ci sarà modo di farlo".