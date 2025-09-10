Ferrari: "Commisso non ci sarà sabato, ma tornerà presto a Firenze. Kean? Non ha mai pensato di lasciare la Fiorentina"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, intervistato dal TGR Rai Toscana, ha affrontato vari temi: “Riguardo la vendita dei biglietti nel settore ospiti per la partita con il Napoli, posso dire che la situazione è stata affrontata al fine di garantire la massima sicurezza di tutti. Commisso? L'ho sentito ieri, purtroppo non riuscirà ad esserci sabato a causa di impegni sopraggiunti all'ultimo momento. Conta comunque di tornare a Firenze il prima possibile e tutti noi lo aspettiamo a braccia aperte”.

“Kean non ha mai pensato di andare via”

Poi su Kean ha aggiunto: “I primi a credere in lui sono stati il presidente Commisso e la società Fiorentina. Il desiderio di rimanere è sempre stato condiviso, Kean non ha mai pensato di andare via da Firenze e noi abbiamo continuato a farlo sentire importante per il nostro progetto”.