Fabregas su Kean: "Deve essere importante per noi, ma come movimenti è un po' perso"

Debutto da sogno in Champions League per il Como, che in casa vince per 4-1 contro il Lipsia. Avvio di sogno per la squadra di Fabregas, già sul 2-0 al termine del primo tempo con i gol di Baturina e Douvikas. Nella ripresa, dopo un'iniziale reazione tedesca, Diao ha segnato il 3-0 e nel finale - dopo che gli ospiti avevano sperato di riaprire i giochi con Maksimovic - Perrone ha chiuso ogni discorso. Spazio a gare in corso anche per Moise Kean, da poco arrivato dalla Fiorentina.

La partita di Kean

Tenuto inizialmente in panchina da Fabregas, Kean è entrato al 65' al posto di Douvikas. Atteggiamento positivo quello messo in campo dall'attaccante della Nazionale, che nel recupero ha partecipato attivamente all'azione del definitivo 4-1.

Fabregas sull'attaccante ex Fiorentina

A fine partita, ai microfoni di Sky, Fabregas ha parlato così del suo giocatore: "Moise deve essere importante per noi: si vede che in fase difensiva soprattutto a livello di movimenti è un po' perso, ma per il completamento è normale. Anche oggi ha recuperato una palla e ha fatto una transizione top. Quando ha capito bene che doveva essere con il play e solo con il play ha fatto bene. I nuovi giocatori sono 9: per metterli tutti in condizione sia fisicamente che mentalmente ci vuole tempo".