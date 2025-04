Isco: "Stiamo giocando un grande calcio al Real Betis. Il nostro obiettivo è vincere sempre, adesso sognare non costa nulla. Pellegrini..."

Al Magazine della UEFA ha parlato Isco, protagonista del Real Betis in questa stagione e prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. L'ex Real Madrid ha parlato così:

"Fin dal primo giorno qui mi sono sentito felice: amo questo club e i valori che rappresenta. Do sempre tutto per sostenere i miei compagni, e il nostro obiettivo è vincere, sempre. È quello che conta davvero. Pellegrini è un allenatore che continua a credere nel ruolo del numero 10, ed è un peccato che stia scomparendo nel calcio moderno. Vuole che io abbia il pallone e faccia giocare la squadra, e quando mi ha chiamato per venire qui, ne sono stato davvero felice. Abbiamo raggiunto la fase finale della stagione esprimendo il miglior calcio da quando sono arrivato, e spero che potremo concluderla nel miglior modo possibile. Sognare non costa nulla”.