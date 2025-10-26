Polverosi: "Il chiarimento tardivo tra Pradè e Italiano e la chiamata del ds. La Fiesole aveva già deciso da che parte stare"

Un confronto massivo di ex durante Fiorentina-Bologna di oggi, soprattutto sulle panchine e Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha analizzato in particolar modo il nuovo confronto mancato tra Italiano e Pradè:

“Sotto la curva, Vincenzo sotto la curva”. Che non era l’Andrea Costa del Dall’Ara ma la Fiesole (trasferita nella Ferrovia) del Franchi. Fiorentina-Bologna 3-2 del campionato scorso, ultima partita dei viola in casa. La Fiesole aveva appena finito di contestare Palladino e Pradé e non voleva perdere l’occasione di allargare la spaccatura con l’allenatore e il diesse salutando con un lungo applauso l’ex Italiano, orgoglioso di ricevere quell’accoglienza. All’andata, dopo la vittoria dei rossoblu, Pradé lo aveva attaccato con durezza per l’esultanza, da lui ritenuta eccessiva e scomposta. Fra i due c’è stato poi un chiarimento, tantoché Pradé in questi giorni lo ha chiamato in ospedale per gli auguri di una rapida guarigione. Oggi si sarebbero riabbracciati negli spogliatoi ma Italiano è stato trattenuto in ospedale".