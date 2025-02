Fiorentina hai visto che Diao? La società viola lo seguiva a gennaio... Prima di cambiare completamente strategia

Un super Diao ha messo in ginocchio la Fiorentina, giustiziata poi dal bel gol di Nico Paz. L'ex esterno del Real Betis sta stupendo tutti dal suo arrivo in Serie A, facendo registrare 4 gol in appena 7 apparizioni con il Como. Come rivela tuttomercatoweb.com, prima di finire ai lariani, il giocatore spagnolo era stato seguito a gennaio anche dalla Fiorentina, che però nelle prime settimane di trattative aveva in mente solo Luiz Henrique.

Sfumato l'affare con il Botafogo, poi, la Fiorentina ha cambiato completamente strategia cedendo tutti gli esterni: via Ikoné, Kouame e Sottil, dentro Fagioli, Zaniolo, Ndour e Pablo Marì, oltre a Folorunsho.