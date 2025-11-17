Prima l'esordio, poi l'infortunio. E un giovane viola potrebbe aver già finito il 2025

Non è stato un esordio felice per il viola Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, che ha giocato per la prima volta con la maglia della sua nazionale, il Venezuela. Nella gara vinta per 1-0 contro l'Australia, il giovane giocatore viola ha dovuto lasciare il campo al 30' del primo tempo a causa di un infortunio.

L'infortunio

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, gli esami medici hanno evidenziato una lesione secondo grado collaterale mediale ginocchio destro. Un infortunio che lo potrebbe tenere fuori fino al 2026.

Tempi di recupero

Mediamente infortuni del genere hanno tempo di recupero stimati almeno intorno alle 4 settimane e per questo Galloppa potrebbe ritrovare Balbo solo nel nuovo anno.