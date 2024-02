Domani Fiorentina-Lazio rappresenta uno scontro diretto importantissimo per l'Europa e per gli obiettivi delle due squadre. Ma non solo. Questa partita è anche un'opportunità in più, per i giocatori italiani, per mettersi in luce.

Spalletti al ‘Franchi’ domani

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il ct Luciano Spalletti sarà presente domani allo stadio ‘Franchi’ per assistere a Fiorentina-Lazio.

Osservati speciali? Prima di tutto, la sfida tra i due bomber: Andrea Belotti contro Ciro Immobile, nonché i due attaccanti convocati da Mancini nell'ultimo Europeo vinto dall'Italia. Il Gallo non ha mai nascosto l'obiettivo di andare in Germania con la maglia azzurra.

Non solo gli attaccanti

Spalletti avrà modo di vedere anche altri calciatori interessanti in ottica Nazionale. Particolari i casi di Bonaventura, probabilmente in panchina visto il momento di forma di Beltran, e Zaccagni, che ha appena recuperato dall'infortunio. Occhi puntati anche su Kayode e Ranieri in casa Fiorentina, ma anche su Casale e Provedel per la Lazio.