La visita di Spalletti e lo scontro diretto con Immobile: l'Europeo di Belotti passa dalla Fiorentina, venti giorni per le prime risposte

Il rush finale in direzione Europeo di Germania è già partito e la lotta per i posti nell'attacco di Spalletti è aperta: spera di rientrarci anche il Gallo Belotti che però l'azzurro non lo veste da quasi due anni. Domani sera, come scrive La Nazione, ci sarà un vero e proprio scontro diretto con Immobile, nella speranza di lanciare segnali al ct, di recente proprio al Viola Park.

A metà marzo ci saranno le convocazioni per i test di avvicinamento all'Europeo e dunque le prime risposte: nel frattempo Belotti ha bisogno di segnare con la Fiorentina. Così come la Fiorentina ha bisogno disperato dei suoi gol.