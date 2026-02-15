Benedetto Ferrara: "Che la gara di Como non sia solo un abbaglio. Forse i bad boys di Vanoli hanno capito davvero cosa rischiano"

Sulle colonne de La Nazione si legge come di consueto anche il commento al match della Fiorentina di Benedetto Ferrara, che sulla vittoria contro il Como si è espresso così.

Il commento di Ferrara

“Brutti, sporchi e cattivi. Praticamente dei bad boys. Si, insomma, diciamo che i giocatori di Vanoli forse hanno capito il grande rischio che stanno correndo. Aggressività, compattezza, concentrazione, senso pratico. A tutto questo possiamo aggiungere qualche astuzia e quelle perdite di tempo a cui una squadra che gioca per salvarsi non può rinunciare. Evidentemente il pari col Torino rimediato nel recupero a qualche cosa è servito".

La Fiorentina ha davvero capito?

"Se davvero è questa la Fiorentina c'è da pensare bene, perché questo era l'atteggiamento che serviva e che fino a oggi non si era mai visto. I tre punti presi in casa di un Como un po' così e così (anche per merito della Fiorentina) dovranno servire a sconfiggere quei fantasmi che fino ad oggi hanno impedito alla squadra di togliersi dalle zone basse della classifica. Ora c'è solo da augurarsi che tutto questo non sia un abbaglio. Ma che porti nella testa di tutti una nuova consapevolezza".