Nel corso di Si gonfia la rete, su Tele A, l'ex Fiorentina Ciccio Graziani si è espresso sul futuro della panchina del Napoli. Queste le sue parole:

"Il nuovo allenatore del Napoli sarà Vincenzo Italiano. Il tecnico ha già comunicato alla Fiorentina la sua volontà di non rinnovare il contratto con i viola. E il motivo non può essere che legato alla sua volontà di approdare nel capoluogo campano. Per quello che concerne Antonio Conte, invece, per me il leccese andrà al Bayern Monaco".