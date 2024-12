È Moise Kean il giocatore del mese di Novembre. De Siervo: "Ha raggiunto la piena maturità" - FOTO

Pochi minuti fa la Lega Calcio ha reso noto i nome del giocatore scelto come vincitore del premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di novembre. Con la bellezza di 5 reti segnate a portarsi a casa il premio è l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. Il premio verrà consegnato all'ex attaccante della Juventus domenica in occasione della sfida tra Viola e Cagliari in programma al Franchi alle ore 12:30.

Anche De Siervo lo elogia: “Ha dimostrato di aver raggiunto la piena maturità”

In contemporanea alla decisione, sono arrivate anche le parole dell’amministratore delegato della Serie A Luigi de Siervo: "In questa stagione Moise Kean ha raggiunto la piena maturità, esprimendosi su livelli altissimi, in linea con il grande talento che gli è sempre stato riconosciuto, premiando la scelta del Club di affidargli la piena responsabilità dell’attacco viola. Le 5 reti realizzate nel solo mese di novembre hanno guidato la Fiorentina nelle zone più nobili della Serie A, oltre a valergli oggi il secondo posto in una classifica marcatori che si prospetta avvincente come tutto il campionato”.

Questo il post pubblicato dalla pagina Instagram della Lega Serie A: