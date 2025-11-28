Dodô si riaffaccia in gruppo. Già convocabile contro l'Atalanta?

La Fiorentina è tornata subito in campo al Viola Park dopo la sconfitta contro l'AEK Atene di ieri sera per preparare la partita di domenica contro l'Atalanta di Palladino.

Dodô di nuovo con i compagni

Buone notizie per Paolo Vanoli, che ha riaccolto parzialmente in gruppo Dodô, che non era convocato contro i greci per il problema fisico accusato contro la Juventus. Rimane ancora da capire se il giocatore potrà essere convocato contro la Dea.

Un vecchio fastidio

Nella sfida ai bianconeri il brasiliano era stato costretto al cambio per un fastidio. Gli esami di inizio settimana avevano escluso una problematica di tipo lesivo ma hanno evidenziato una sofferenza di una cicatrice relativa ad un infortunio dei tempi dello Shakhtar.