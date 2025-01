Nuovo arrembaggio della Fiorentina per un esterno offensivo. Si allontana la pista Luiz Henrique?

Con la trattativa per Luiz Henrique arrivata ad una situazione di stallo, date le parole del presidente del Botafogo, la Fiorentina sembra volersi muovere su altri obiettivi: se ieri era stato fatto il nome di Dennis Man del Parma come possibile pedina in arrivo a gennaio, dalla Turchia fanno sapere di un nuovo avvicinamento tra i viola e un ala alla corte di Mourinho.

Infatti, secondo il portale turco FenerMarkaj, che si occupa proprio della squadra di Istanbul, nei prossimi mesi il Fenerbahce darà il via ad un vero e proprio esodo di massa, con ben 9 nomi che verranno messi alla porta prima di giugno: tra questi alcuni nomi conosciuti, come Dzeko e Rodrigo Becao, ma anche l'obiettivo della Fiorentina Sebastian Szymanski: sempre dalla Turchia parlano di nuovi contatti tra le parti, con la società viola che starebbe spingendo per prendere il polacco. Sarà lui il colpo grosso di gennaio?