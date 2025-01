“Probabilmente è l’affare dell’anno”; si apre così un'intervista del quotidiano inglese The Telegraph all'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Acquistato quest'estate per 12 milioni di euro, il serbo ha contribuito a trasformare il Nottingham Forest da squadra in lotta per la retrocessione a contendente al titolo. La squadra vola in classifica, facendo della difesa il proprio punto di forza subendo solo 19 goal subiti in 20 partite. Dopo gli anni in viola fra alti e bassi, Milenkovic è riuscito ad imporsi in un campionato difficile come la Premier League.

Il Telegraph non risparmia i complimenti verso l'ex viola: “Il 27enne è stato una rivelazione nella sua prima stagione in Premier League. Ha un’ottima lettura di gioco, ed è una minaccia per gli avversari sui calci piazzati. È un vincente: se perde una partita a ping pong o freccette, chiede ai compagni di rigiocare finché non vince. L’anno scorso il Forest aveva subito 23 gol da calci piazzati, ecco perché hanno voluto uno come Milenkovic, che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in Serie A”.

Nella sua lunga intervista Milenkovic rilascia alcune dichiarazione che toccano indirettamente anche il suo recente passato a Firenze: “Non ho mai visto uno spogliatoio come questo prima nella mia carriera. Quando ho firmato l'ho notato subito e mi ha dato molto ottimismo per il futuro, c'è una vera alchimia tra tutti i giocatori e lo staff, il legame è davvero forte”.

Un altro aspetto della stagione di Milenkovic che ha attirato l'attenzione è il suo eccellente record disciplinare. Finora in questa stagione ha ricevuto solo due cartellini gialli, rispetto alle 27 ammonizioni e alle due espulsioni negli ultimi tre anni alla Fiorentina. “Ora sono più calmo di qualche anno fa… forse”.