Quasi 30 milioni di motivi per non commettere più gli stessi errori

Rispettivamente 12,6 milioni di euro e 14 milioni + 1 di bonus. Queste le cifre spese dalla Fiorentina per aggiudicarsi M'Bala Nzola e Jonathan Ikoné. Il primo arrivato a Firenze la scorsa estate, il secondo in viola da gennaio 2022.

In tutto circa 27 milioni di euro per due giocatori che in maglia viola non hanno mai espresso tutto il loro potenziale, spesso al centro delle critiche per prestazioni ben al di sotto delle aspettative. Due investimenti che la società si trova adesso a dover far rientrare in qualche modo nelle casse viola, per provare a reinvestirli in un mercato che ha bisogno di ulteriori investimenti.

Per uno Nzola che non partirà nemmeno in tournée estiva con la Fiorentina, c'è un Ikoné che molto probabilmente sarà convocato e osservato da Palladino, ma la sensazione è quella che una sua partenza sia la cosa più probabile. Nel suo ruolo ci sono già molti pretendenti, con l'allenatore viola deciso a puntare su altri profili.

Le offerte che sono arrivate dai paesi arabi per i due non hanno convinto, nonostante le cifre si avvicinassero a quelle richieste dalla Fiorentina. I due vogliono rimanere a giocare a livelli alti, ma la società viola non farà sconti sul prezzo. Scommesse a cifre modiche, che però adesso pesano come un macigno sulle operazioni gigliate. Che possa servire da lezione?