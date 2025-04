Si sono concluse le due partite delle ore 21:00 di questi quarti di finale di Conference League. Una delle due semifinali è già annunciata: Betis Siviglia-Fiorentina, andata in Spagna e ritorno al Franchi. Adesso sono arrivate anche le altre due semifinaliste, dall'altra parte del tabellone.

A Stamford Bridge, dopo un comodo successo per 0-3 a Varsavia, il Chelsea se la prende comoda contro il Legia. Vincono i polacchi, per 1-2: un rigore di Pekhart dopo 10 minuti viene pareggiato da Cucurella, poi Kapuadi in apertura di ripresa fissa il punteggio. Ma non basta, passano i Blues. Che affronteranno… il Djurgården! Nonostante lo svantaggio dell'andata, persa in casa contro il Rapid Vienna, gli svedesi la portano sull'1-2 ai tempi regolamentari e si guadagnano i supplementari, dove una doppietta di Gulliksen regola i conti. Austriaci dunque eliminati ai quarti, sarà Chelsea-Djurgården l'altra semifinale.