Ranieri l'uomo del grande rammarico salernitano: e la Fiorentina ringrazia per quei due milioni non incassati

Due anni fa Luca Ranieri poteva diventare a tutti gli effetti calciatore della Salernitana: era reduce da una salvezza storica strappata con Nicola in panchina e i campani avevano la possibilità di acquistarlo a due milioni, riporta La Nazione. Opzione però non sfruttata, con Ranieri che tornò quasi da emarginato a Firenze, salvo essere incorporato nel gruppo viola solo a ritiro inoltrato.

Da lì la crescita del ragazzo classe ‘99, oggi quasi inamovibile e rivalutato rispetto a quell’importo esiguo che forse avrà fatto mangiare le mani al club salernitano. La Fiorentina non incassò quei due milioni ma si è ritrovata, quasi per caso, un titolare in più.