Vanoli-Fiorentina, parti prossime alla chiusura. Ma di mezzo c'è ancora il Torino: i dettagli

La Fiorentina sta lavorando alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo aver allontanato Stefano Pioli e aver affidato temporaneamente la panchina a Daniele Galloppa. Il favorito, in queste ultimissime ore, è Paolo Vanoli.

Vanoli-Fiorentina, ci siamo: parti in chiusura

La Fiorentina è al lavoro per portare a Firenze un volto noto, ben conosciuto da calciatore avendo indossato la maglia viola. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, c'è l'accordo tra il club e l'entourage di Vanoli che si sta chiudendo in queste ore. Le parti, insomma, sono a un passo dall'intesa definitiva.

Ma prima un dettaglio non da poco

C'è però un dettaglio che frena -almeno temporaneamente- la possibilità di firma immediata. Vanoli, prima di procedere a un eventuale passaggio alla Fiorentina, dovrà prima risolvere il suo contratto con il Torino.