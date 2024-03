Italiano non rischia Christensen, neanche in panchina: con l'Atalanta il suo ritorno tra i convocati?

Leggendo la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Milan, sorprende indubbiamente l'assenza di Oliver Christensen. Sorprende perché, in giornata, proprio il club viola aveva pubblicato sui propri canali un video dell'allenamento in cui il portiere danese si tuffava ed eseguiva normalmente gli esercizi.

Procedere con cautela

In assenza (per ora) di un nuovo report medico sulle sue condizioni, l'impressione è che Christensen abbia ormai completamente recuperato dal problema al menisco, ma che Italiano abbia preferito procedere con cautela e prendersi un'altra settimana per valutarne le condizioni. Mercoledì c'è la Coppa Italia, che finora è sempre stata la competizione di Christensen: difficile pensare di vederlo dal primo minuto con l'Atalanta, ma potrebbe essere l'occasione per reintrodurlo perlomeno tra i convocati.