Fabregas riunisce la squadra in cerchio, un messaggio che colpisce: "Quello che avete fatto oggi era difficile da realizzare, ma da mercoledì..."

Al termine della partita vinta dalla propria squadra contro la Fiorentina, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha riunito in cerchio la propria squadra e ha fatto un discorso ai propri giocatori che, presto, è diventato virale nel mondo del web.

“Identità e crescita”

“Dobbiamo giocare con carattere per tutto il tempo - ha detto Fabregas - Abbiamo bisogno di un'identità, dobbiamo crescere, dobbiamo credere l'uno nell'altro. Ma il messaggio è che dobbiamo crescere e sarà sempre meglio per noi”.

“Era difficile fare quello che abbiamo fatto”

E poi: “E' stato molto difficile, quello che abbiamo fatto oggi, molto difficile. Congratulazioni, godetevi questo momento e da mercoledì vogliamo di più".