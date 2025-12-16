Il difensore dello Spezia che piace molto a Vanoli e che vorrebbe riallenare

La Fiorentina è anche a caccia di giocatori da inserire nella prossima sessione invernale di mercato.

Il difensore dello Spezia

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i viola avrebbero messo nel mirino, tra gli altri, il difensore dello Spezia, Przemyslaw Wisniewski.

Piace a Vanoli

Il giocatore piace molto a Paolo Vanoli, che già lo ha allenato ai tempi del Venezia. Polacco classe '98, Wisniewski con la maglia del club ligure ha collezionato 69 presenze, con 4 gol e 1 assist.