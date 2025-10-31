"Quando sei abituato ad altri obiettivi, lottare per la salvezza può diventare pericoloso. Ma la Fiorentina deve continuare con Pioli"

Passato dalla Fiorentina nel 2009, l'ex attaccante di Serie A Emiliano Bonazzoli ha commentato a TMW il momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli: “Parliamo di una squadra abituata a competere per determinati obiettivi. Trovarsi per tanto tempo nella parte bassa della classifica potrebbe rivelarsi un pericolo, perché lottare per la salvezza impone di cambiare testa e mentalità, capire che l'obiettivo è diventato un altro rispetto a quelli posti a inizio stagione”.

“Avanti con Pioli”

Poi su Pioli: “La Fiorentina deve andare avanti con lui, assolutamente. Nella sua carriera ha dimostrato quanto vale, ma ovviamente dovrà essere bravo a cambiare e impostare le partite per ottenere l'unica cosa che conta in questo momento: il risultato”.