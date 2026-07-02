Corriere dello Sport-Stadio: Lang è il sogno

Questa mattina, in edicola, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, trovate il titolo: “Lang è il sogno”. E a seguire: “Koleosho indeciso, serve un piano B: l'olandese è il top”.

Lang il sogno, la Viola punta in alto

L'approfondimento di mercato si trova a pagina 24: “Viola in alto. Si dilatano i tempi per l’azzurro in forza al Burnley ma la Fiorentina non sta a guardare: da Laurienté a Volpato, gli esterni nel mirino. Dubbi Koleosho. Il grande sogno si chiama Lang”.

Così il Corriere dello Sport-Stadio

Sulla destra della stessa pagina: “Occhi su Aranda per l'attacco. Ha una clausola da 17 milioni”. In fondo, invece, un altro trafiletto: “C'è Antognoni oggi al premio Menarini”.