Kean evita un'altra multa: l'attaccante è arrivato al Viola Park per allenarsi da solo

In queste ore vi stiamo raccontando l'evolversi della situazione di Moise Kean, ormai ufficialmente un separato in casa.

Allenamento saltato stamani

L'attaccante della Fiorentina ha fatto intendere di voler andare al Como, saltando volontariamente l'allenamento di questa mattina e venendo per questo multato dalla società.

Kean arriva al Viola Park

Non solo: la Fiorentina ha informato il calciatore che la multa sarà riproposta ogni volta che salterà una sessione di allenamento. Di fronte a tale presa di posizione, Kean non ha potuto fare altro che presentarsi in questi minuti al Viola Park dove si allenerà da solo essendo ormai stato a tutti gli effetti escluso dal gruppo squadra.