Ma chi è il bidone dell'anno? Due giocatori passati dalla Fiorentina in lizza per il poco ambito premio

C'è il Pallone d'Oro e tanti altri premi prestigiosi che vengono consegnati ogni anno ai calciatori…ma c'è anche il poco ambito premio “Calciobidone” assegnato dal Guerin Sportivo.

Due giocatori della Fiorentina

E questa edizione del 2023 prevede la presenza di due giocatori che hanno militato o che sono di proprietà della Fiorentina come Luka Jovic (trasferitosi in estate al Milan) e Abdelhamid Sabiri, prelevato dalla Sampdoria e subito dato via in prestito in Arabia Saudita.

Questo l'elenco completo dei candidati:

Alex Sandro (Juventus)

Abraham (Roma)

De Ketelaere (Milan/Atalanta)

Di Maria (Juventus)

Jovic (Fiorentina/Milan)

Maximiano (Lazio)

Origi (Milan)

Paredes (Juventus/Roma)

Pogba (Juventus)

Sabiri (Sampdoria/Fiorentina)