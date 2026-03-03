Galloppa: "Dobbiamo correggere i dettagli, ma vorrei sempre vedere una squadra così. Vivo tutte le partite come scontri diretti"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro il Bologna: “A Cesena è mancato il gol, l'ultimo pezzo dell'azione. Quest'anno ci sta mancando tanto. E poi alla seconda ripartenza concessa abbiamo preso gol. Ogni tanto ci diciamo che perdiamo sempre nella stessa maniera, è vero. Ma ne abbiamo vinte tante di più. Sappiamo vantaggi e rischi che corriamo, però vorrei sempre vedere una squadra così. Dobbiamo poi curare i dettagli”.

Decisiva contro il Bologna? “No, ma sono tutti scontri diretti. Ci sono tantissime squadre in pochi punti, infatti ci vuole tanta forza mentale a stare lì. Alla fine si sta rivelando un campionato incredibile. Ogni partita la viviamo come se fosse uno scontro diretto, sarà molto importante”.

“Cambiamo in base al campo e all'avversario. Però cerchiamo di cambiare il meno possibile, sono ragazzi giovani e possono giocare anche in partite ravvicinate. Valutiamo con gli allenamenti e partita per partita. Abbiamo una rosa che ci permette di mantenere il livello alto”.