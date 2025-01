La Fiorentina ha diramato le convocazioni per la partita di domani sera contro la Lazio, all'Olimpico di Roma. Fuori l'ex Cataldi come previsto, ma spiccano le assenze di Colpani, che ha accusato un problema alla caviglia, e di Ikonè, impiegato in alcune dinamiche di mercato che lo vedono ormai lontano dalla rosa viola. Ancora escluso come di consueto Cristiano Biraghi, da tempo ai margini della rosa viola.

Tre giovani della Primavera a Roma

Aggiunto al gruppo invece il giovane Leonardelli, portiere classe 2006, dentro anche il play classe 2005 Jonas Harder per rinfoltire il centrocampo, già orfano di Cataldi e Bove. Presente anche Maat Caprini per il reparto offensivo.

Di seguito i convocati di Mister Palladino:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli, Leonardelli

Difensori: Comuzzo, Dodô, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini

Centrocampisti: Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil