Bologna e Roma non bastavano, anche i tifosi del Lecce non onorano la memoria di Commisso. Il coro della vergogna

Dopo le urla, le parolacce e i cori di alcuni tifosi del Bologna e della Roma, anche i sostenitori del Lecce presenti a San Siro, hanno pensato bene di non onorare la memoria di Rocco Commisso.

Il coro

Durante il minuto di silenzio a San Siro, prima della partita contro il Milan, dal settore ospiti dello stadio è stato scandito il coro “Lega italiana, figli di p….” che aveva un riferimento ad altri episodi accaduti in passato che non erano stati commemorati col minuto di silenzio, ma che era assolutamente inappropriato in quel momento.

Un applauso, ma ormai la frittata…

Il resto dello stadio, rimasto in silenzio fino a quel momento, ha poi cercato di contrastare con un applauso. Ma ormai, purtroppo, la frittata era già stata fatta.